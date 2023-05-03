Оправдывала агрессию РФ и военные преступления рашистов: СБУ сообщила о подозрении приспешнице Кадырова

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одну сторонницу рашизма, которая скрывается от правосудия на временно захваченной территории Луганской области. Фигуранткой является Дарья Божко – глава региональной "ячейки" российской организации "Волонтеры Ахмата".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, организация "Волонтеры Ахмата" создана по указанию Кадырова для популяризации подчиненных ему вооруженных формирований и распространения кремлевского режима во временно оккупированных регионах Украины.

По данным следствия, до полномасштабного вторжения Божко занималась организацией культурно-массовых мероприятий в Рубежном. После захвата города она поддержала захватчиков, среди которых группировка "кадыровцев", и предложила им свою помощь в войне против Украины.

Таким образом, в мае 2022 года она возглавила местную псевдоволонтерскую организацию страны-агрессора. Под прикрытием раздачи "гумпомощи" от имени оккупационного "фонда" Кадырова фигурантка публично оправдывала вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов.

К пропагандистским мероприятиям она привлекала местных подростков, которых заставляла сниматься в агитационных видеороликах в поддержку кремлевского режима.

Кроме того, она регулярно выступала в эфирах российских медиа, где восхваляла военно-политическое руководство РФ и предводителей оккупационных подразделений "Ахмат".

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (глорификация участников вооруженной агрессии РФ против Украины, распространение материалов, содержащих оправдание и признание правомерной военной агрессии РФ против Украины).

Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленницы к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, ранее Служба безопасности собрала доказательную базу на главу парламента Чеченской республики РФ Магомеда Даудова, который причастен к оккупации части территории Украины. Фигурант входит в ближайшее окружение главы Чечни Рамзана Кадырова и выполняет его указания по ведению агрессивной войны против нашего государства.