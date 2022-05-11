От 8 до 15 лет: по материалам СБУ осуждены еще шестеро пленных оккупантов

Служба безопасности Украины продолжает системную работу по привлечению к ответственности военнослужащих Российской Федерации, воюющих в Украине и нарушающих законы и обычаи войны.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В Киевской области следователи спецслужбы в сотрудничестве с Офисом Генпрокурора идентифицировали еще троих российских военных, причастных к зверствам на территории Бучанского района. Они убивали и пытали местных жителей, проводили допросы и мародерили.

Решается вопрос об объявлении их в международный розыск.

В Луганской и Винницкой областях осуждены шесть военных РФ. Их пленили украинские защитники во время боев в феврале-марте.

"Двое жителей временно оккупированного Довжанска пошли на "службу" в "2 ОМБР 2 АК народной милиции ЛНР". Воевали против Украины в качестве "оператора-наводчика" и "механика-водителя". В плен попали близ Счастья на Кременной", - говорится в сообщении.

В частности, другой боевик с 2015 года воевал в разведывательном подразделении и группе БПЛА, его взяли в плен в бою на креминском направлении. Еще трое участников "армии Л/ДНР" пытались прорвать оборону в Николаевском направлении. Они признаны виновными в госизмене.

Трое боевиков приговорены к 15 годам тюрьмы, двое - к 10, еще один - к 8 годам тюрьмы.

В Черниговской и Киевской областях СБУ обнаружила два схрона, в которых хранили большое количество патронов и боеприпасов. На территории одного из населенных пунктов Черниговского района найдено более 500 снарядов калибра 30 мм для автоматической пушки БМП-2.

Боеприпасы были тщательно скрыты русскими оккупационными войсками. Их планировали использовать при повторном вторжении. Другой схрон обнаружен в квартире жителя Киевской области.

Напомним, омбудсмен по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российские оккупанты выложили в свободный доступ видео допроса похищенного украинца. На видео зафиксированы факты избиений и пыток с применением электрического тока. Она также определила это военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда.