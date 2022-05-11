Від 8 до 15 років: за матеріалами СБУ засуджено ще шістьох полонених окупантів

Служба безпеки України продовжує системну роботу з притягнення до відповідальності військовослужбовців Російської Федерації, які воюють в Україні та порушують закони та звичаї війни.

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Про це повідомили у прес-службі СБУ.

У Київській області слідчі спецслужби у співпраці з Офісом Генпрокурора ідентифікували ще трьох російських військових, причетних до звірств на території Бучанського району. Вони вбивали і катували місцевих мешканців, проводили допити та мародерили.

Наразі вирішується питання про оголошення їх у міжнародний розшук.

На Луганщині та Вінниччині засуджено шістьох військових РФ. Їх взяли в полон українські захисники під час боїв у лютому-березні.

"Двоє мешканців тимчасово окупованого Довжанська пішли на "службу" до "2 ОМБР 2 АК народної міліції ЛНР". Воювали проти України у якості "оператора-навідника" та "механіка-водія". У полон потрапили поблизу Щастя на Кремінної", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, інший бойовик з 2015 року воював у розвідувальному підрозділі та в групі БПЛА, його взяли у полон в бою на кремінському напрямку. Ще троє учасників "армії Л/ДНР" намагалися прорвати оборону на Миколаївському напрямку. Їх визнано винними у держзраді.

Трьох бойовиків засуджено до 15 років тюрми, двох - до 10, ще одного - до 8 років ув'язнення.

На Чернігівщині та Київщині СБУ виявила два схрони, в яких зберігали велику кількість набоїв і боєприпасів. На території одного з населених пунктів Чернігівського району знайдено понад 500 снарядів калібру 30 мм для автоматичної гармати БМП-2.

Боєприпаси були ретельно приховані російськими окупаційними військами. Їх планували використати у разі повторного вторгнення. Інший схрон виявлено у квартирі мешканця Київської області.

Нагадаємо, омбудсмен по правах людини Людмила Денісова повідомила, що російські окупанти виклали у вільний доступ відео допиту викраденого українця. На відео зафіксовані факти побиття й тортур із застосуванням електричного струму. Також вона визначила це воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.