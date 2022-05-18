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Полиция задержала группу наркоторговцев на Закарпатье
Сотрудники национальной полиции задержали организованную преступную группу, занимавшуюся наркоторговлей. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
"Полицейские установили всех участников группировки, каналы сбыта, местонахождение так называемого "офиса". В состав группировки входили жители Ужгородского района. Они наладили разветвленную сеть сбыта каннабиса и метамфетамина на территории Ужгорода и Ужгородского района. Сбывали "товар" методом "из рук в руки", - сказано в сообщении.
Для хранения и фасовки товара глава банды наркоторговцев и его заместитель специально арендовали помещение в Ужгороде. Там же участники банды получали товар для дальнейшего сбыта.
С целью конспирации преступной деятельности заместитель лидера группировки ввел жесткий контроль допуска участников к "офису": телефонный звонок, а также пароль, который постоянно менялся. Также он инструктировал участников ОПГ как себя вести при разговорах с клиентами.Подписывайтесь на наш Telegram канал
17 мая, полицейские задержали главу группы наркоторговцев, его заместителя и одного из участников банды. организованной. Задержанным и еще четырем участникам группировки сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, во время проведения санкционированных обысков полицейские изъяли наркотические и психотропные вещества, деньги, черновые записи.
Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований в Кропивницком задержали депутата от запрещенной партии “Опозиционная платформа - За жизнь”. В ходе задержания подозреваемый оказал сопротивление, у него изъяли наркотики и оружие.