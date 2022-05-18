Полиция задержала группу наркоторговцев на Закарпатье

Сотрудники национальной полиции задержали организованную преступную группу, занимавшуюся наркоторговлей. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

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"Полицейские установили всех участников группировки, каналы сбыта, местонахождение так называемого "офиса". В состав группировки входили жители Ужгородского района. Они наладили разветвленную сеть сбыта каннабиса и метамфетамина на территории Ужгорода и Ужгородского района. Сбывали "товар" методом "из рук в руки", - сказано в сообщении.

Для хранения и фасовки товара глава банды наркоторговцев и его заместитель специально арендовали помещение в Ужгороде. Там же участники банды получали товар для дальнейшего сбыта.

С целью конспирации преступной деятельности заместитель лидера группировки ввел жесткий контроль допуска участников к "офису": телефонный звонок, а также пароль, который постоянно менялся. Также он инструктировал участников ОПГ как себя вести при разговорах с клиентами.

17 мая, полицейские задержали главу группы наркоторговцев, его заместителя и одного из участников банды. организованной. Задержанным и еще четырем участникам группировки сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, во время проведения санкционированных обысков полицейские изъяли наркотические и психотропные вещества, деньги, черновые записи.

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований в Кропивницком задержали депутата от запрещенной партии “Опозиционная платформа - За жизнь”. В ходе задержания подозреваемый оказал сопротивление, у него изъяли наркотики и оружие.