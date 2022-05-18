Поліція затримала групу наркоторговців на Закарпатті

Співробітники національної поліції затримали організовану злочинну групу, яка займалася наркоторгівлею. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

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"Поліцейські встановили всіх учасників угруповання, канали збуту, місцезнаходження так званого "офісу". До складу угруповання входили жителі Ужгородського району. Вони налагодили розгалужену мережу збуту канабісу та метамфетаміну на території Ужгорода та Ужгородського району. Збували "товар" методом "з рук в руки" ", - сказано у повідомленні.

Для зберігання та фасування товару голова банди наркоторговців та його заступник спеціально орендували приміщення в Ужгороді. Там само учасники банди отримували товар для подальшого збуту.

З метою конспірації злочинної діяльності заступник лідера угруповання ввів жорсткий контроль допуску учасників до "офісу": телефонний дзвінок, а також пароль, який постійно змінювався. Також він інструктував учасників ОЗУ як поводитися під час розмов з клієнтами.

17 травня поліцейські затримали голову групи наркоторговців, його заступника та одного з учасників банди. організованою. Затриманим та ще чотирьом учасникам угруповання повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Крім того, під час проведення санкціонованих обшуків поліцейські вилучили наркотичні та психотропні речовини, гроші, чернові записи.

Нагадаємо, співробітники Державного бюро розслідувань у Кропивницькому затримали депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя". Під час затримання підозрюваний чинив опір, у нього вилучили наркотики та зброю.