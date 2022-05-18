- Категория
- Преступность
- Дата публикации
-
В Кропивницком депутат от ОПЗЖ под наркотиками подрался с правоохранителями
Сотрудники Государственного бюро расследований в Кропивницком задержали депутата от запрещенной партии “Опозиционная платформа - За жизнь”. В ходе задержания подозреваемый оказал сопротивление, у него изъяли наркотики и оружие. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"В ходе оперативных мероприятий в Кировоградской области работники ДБР пытались проверить депутата Кропивницкого городского совета от запрещенной в Украине политической партии «Оппозиционной платформы – За жизнь" Но депутат начал оказывать жесткое физическое сопротивление правоохранителям. Далее, чтобы избежать задержания, попросил доставить его в больницу из-за плохого самочувствия. Несмотря на это, работники ДБР обнаружили у депутата незарегистрированное оружие с боеприпасами и наркотические вещества, а также зафиксировали признаки наркотического опьянения", — сообщает пресс-служба.
Начато уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.
В настоящее время также проверяется информация о вероятной причастности депутата к коллаборационной деятельности. Процессуальное руководство осуществляет Кировоградская областная прокуратура.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 14 мая Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий деятельность пророссийских партий.
Основаниями для запрета политических партий является оправдание, признание правомерным или отрицание вооруженной агрессии против Украины, в том числе путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации и/или Республики Беларусь против Украины как внутреннего конфликта, гражданского конфликта или гражданской войны.
Ранее Рада приостановила деятельность парламентской фракции пророссийской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь". При этом вскоре ее нардепы решили создать депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".