В Кропивницком депутат от ОПЗЖ под наркотиками подрался с правоохранителями

Сотрудники Государственного бюро расследований в Кропивницком задержали депутата от запрещенной партии “Опозиционная платформа - За жизнь”. В ходе задержания подозреваемый оказал сопротивление, у него изъяли наркотики и оружие. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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"В ходе оперативных мероприятий в Кировоградской области работники ДБР пытались проверить депутата Кропивницкого городского совета от запрещенной в Украине политической партии «Оппозиционной платформы – За жизнь" Но депутат начал оказывать жесткое физическое сопротивление правоохранителям. Далее, чтобы избежать задержания, попросил доставить его в больницу из-за плохого самочувствия. Несмотря на это, работники ДБР обнаружили у депутата незарегистрированное оружие с боеприпасами и наркотические вещества, а также зафиксировали признаки наркотического опьянения", — сообщает пресс-служба.

Начато уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

В настоящее время также проверяется информация о вероятной причастности депутата к коллаборационной деятельности. Процессуальное руководство осуществляет Кировоградская областная прокуратура.

Фото: ГБР

Напомним, 14 мая Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий деятельность пророссийских партий.

Основаниями для запрета политических партий является оправдание, признание правомерным или отрицание вооруженной агрессии против Украины, в том числе путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации и/или Республики Беларусь против Украины как внутреннего конфликта, гражданского конфликта или гражданской войны.

Ранее Рада приостановила деятельность парламентской фракции пророссийской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь". При этом вскоре ее нардепы решили создать депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".