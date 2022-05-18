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У Кропивницькому депутат від ОПЗЖ під наркотиками побився із правоохоронцями
Співробітники Державного бюро розслідувань у Кропивницькому затримали депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя". Під час затримання підозрюваний чинив опір, у нього вилучили наркотики та зброю. Про це повідомляє прес-служба ДБР.
"Під час оперативних заходів у Кіровоградській області працівники ДБР намагалися перевірити депутата Кропивницької міської ради від забороненої в Україні політичної партії «Опозиційної платформи – За життя" Але депутат почав чинити жорсткий фізичний опір правоохоронцям. Далі, щоб уникнути затримання, попросив доставити його до лікарні через погане самопочуття. Незважаючи на це, працівники ДБР виявили у депутата незареєстровану зброю з боєприпасами та наркотичні речовини, а також зафіксували ознаки наркотичного сп'яніння", - повідомляє прес-служба.
Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Санкція статті передбачає покарання як позбавлення волі до 7 років.
Наразі також перевіряється інформація про ймовірну причетність депутата до колабораційної діяльності. Процесуальне керівництво здійснює Кіровоградська обласна прокуратура.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, 14 травня Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє діяльність проросійських партій.
Підставами для заборони політичних партій є виправдання, визнання правомірним або заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом подання збройної агресії Російської Федерації та/або Республіки Білорусь проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту чи громадянської війни.
Раніше Рада призупинила діяльність парламентської фракції проросійської партії "Опозиційна платформа – життя". При цьому невдовзі її нардепи вирішили створити депутатську групу "Платформа за життя та мир".