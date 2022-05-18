У Кропивницькому депутат від ОПЗЖ під наркотиками побився із правоохоронцями

Співробітники Державного бюро розслідувань у Кропивницькому затримали депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя". Під час затримання підозрюваний чинив опір, у нього вилучили наркотики та зброю. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

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"Під час оперативних заходів у Кіровоградській області працівники ДБР намагалися перевірити депутата Кропивницької міської ради від забороненої в Україні політичної партії «Опозиційної платформи – За життя" Але депутат почав чинити жорсткий фізичний опір правоохоронцям. Далі, щоб уникнути затримання, попросив доставити його до лікарні через погане самопочуття. Незважаючи на це, працівники ДБР виявили у депутата незареєстровану зброю з боєприпасами та наркотичні речовини, а також зафіксували ознаки наркотичного сп'яніння", - повідомляє прес-служба.

Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Санкція статті передбачає покарання як позбавлення волі до 7 років.

Наразі також перевіряється інформація про ймовірну причетність депутата до колабораційної діяльності. Процесуальне керівництво здійснює Кіровоградська обласна прокуратура.

Фото: ДБР

Нагадаємо, 14 травня Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє діяльність проросійських партій.

Підставами для заборони політичних партій є виправдання, визнання правомірним або заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом подання збройної агресії Російської Федерації та/або Республіки Білорусь проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту чи громадянської війни.

Раніше Рада призупинила діяльність парламентської фракції проросійської партії "Опозиційна платформа – життя". При цьому невдовзі її нардепи вирішили створити депутатську групу "Платформа за життя та мир".