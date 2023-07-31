Преподаватель училища "подрабатывал" корректировщиком оккупантов в Запорожье

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного информатора российских спецслужб в прифронтовых районах Запорожья. Злоумышленником оказался преподаватель информатики местного высшего профессионального училища, которого враг дистанционно привлек к сотрудничеству в середине июля 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что по указанию агрессора мужчина скрыто собирал сведения о дислокации и перемещении сил обороны на территории региона.

"Для сбора разведданных фигурант обустроил "наблюдательный пункт" на собственной даче, расположенной в одном из садовых обществ вблизи южного фронта. Используя бинокль и другую оптику, он пытался выявить передовые позиции подразделений ВСУ", - отмечают в СБУ.

Кроме того, злоумышленник на велосипеде объезжал соседние дачные кооперативы и близлежащую местность, где фиксировал маршруты движения украинской военной техники.

Текстовые сообщения с координатами объектов сил обороны он передавал представителю российской спецслужбы через популярный мессенджер.

"Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки огневых ударов по подразделениям ВСУ, в том числе с использованием враждебных зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400", - подчеркивают в СБУ.

Правоохранители задержали российского информатора при попытке передачи разведданных агрессору.

При обыске по месту жительства задержанного обнаружено:

мобильный телефон и ноутбук с поличным с перепиской со спецслужбой РФ;

4 сигнально-шумовые пистолеты, переделанные под боевые;

три рации;

оптические приборы слежения за удаленными объектами.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения)", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что пока мужчина под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий злоумышленника. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее СБУ задержала еще одну предательницу, которая помогала РФ собирать разведданные о Силах обороны в Черниговской области. Фигурантка работала на главное управление генерального штаба ВС РФ (более известное как ГРУ).