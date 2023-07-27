Передавал врагу данные о позициях ВСУ под Лиманом: информатор оккупантов проведет 14 лет за решеткой

Жителя Лимана, который был информатором военной разведки РФ и "сливал" позиции Сил обороны в прифронтовых районах Донбасса осудили за коллаборационную деятельность (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Предатель получил 14 лет заключения с конфискацией имущества. Задержан злоумышленник в мае этого года.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Согласно материалам СБУ, информатор пытался отслеживать маршруты движения ВСУ через реку Северский Донец в направлении восточного фронта, а особое внимание он уделял местам временного базирования и перемещения украинских защитников в районах Лимана, Славянска и Николаевки.

оккупанты использовали данную информацию для подготовки воздушных атак на позиции ВСУ. Они обстреливали украинских военных из авиации, ракетных комплексов и наносили удары дронами.

В Офисе Генпрокурора отмечают, что осужденный проводил свою деятельность с ноября 2022 года по май 2023 года, после того, как украинские защитники выбили оккупантов с территории и окрестностей Лимана. Предатель "сливал" информацию через мессенджер "WhatsApp" и запрещенную в Украине соцсеть "Одноклассники".

Места дислокации ВСУ он замечал на картах и предоставлял GPS-координаты. Кроме этого, предатель сдавал местонахождение блокпостов и бомбоубежищ, где могли находиться гражданские.

Ранее СБУ собрала доказательную базу на еще одну вражескую информаторку, которая корректировала воздушные атаки России в Донецкой области. По ее наводке была осуществлена серия ракетных ударов, в результате чего пострадали не менее 20 мирных жителей.