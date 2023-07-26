Содействовали началу войны: 18 депутатам Госдумы РФ присудили 15 лет лишения свободы

Служба безопасности собрала доказательную базу против 91 депутата Госдумы РФ. 18 из них признаны виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины) и были приговорены к 15 годам лишения свободы, в то время как в отношении других 73 российских депутатов вынесены обвинительные акты и дела направлены в суд для дальнейшего разбирательства.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По материалам СБУ, 15 февраля 2022 года осужденные поддержали постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а уже 22 февраля они проголосовали за ратификацию так называемого "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между Кремлем и террористическими организациями "Л/ДНР"

В итоге Москва использовала это решение как формальное основание для начала полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

В сообщении отмечается, что действия депутатов были ориентированы на умышленное изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение установленного Конституцией Украины порядка.

Это привело к трагической гибели людей и возникновению других серьезных последствий. Поскольку 18 осужденных депутатов РФ находятся на территории России, то начало срока отбывания наказания будет учитываться начиная со дня их фактического задержания.

Ранее Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства еще 59 депутатов Государственной думы РФ, которые способствовали разрешению полномасштабной войны против Украины.