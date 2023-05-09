Пожизненное заключение грозит еще 59 депутатам российской Госдумы, которые голосовали за признание "Л/ДНР"

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства еще 59 депутатов Государственной думы РФ, которые способствовали развязыванию полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что 15 февраля в прошлом году чиновники проголосовали за постановление об обращении к лидеру страны-агрессора РФ с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

На основании депутатского обращения 21 февраля глава Кремля подписал соответствующие указы.

На следующий день российские депутаты поддержали ратификацию так называемого "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "Л/ДНР".

После этого главари террористов "официально" обратились к российскому президенту с просьбой оказать им военную помощь в отражении надуманной ими "агрессии".

24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Тем самым российские депутаты способствовали реализации кремлевского плана по попыткам захвата нашего государства.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

"Сейчас Служба безопасности завершила досудебное расследование и передала в суд обвинительные акты. Злоумышленникам грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины", - подчеркнули в СБУ.

Полный список из вышеупомянутых депутатов:

1. Азимов Рахим Азизбойович, 16.08.1964 г.р.

2. Езерский Николай Николаевич, 08.05.1956 г.р.

3. Зюганов Геннадий Андреевич, 26.06.1944 г.р.

4. Иванов Николай Николаевич, 17.02.1957 г.р.

5. Иванюженков Борис Викторович, 25.02.1966 г.р.

6. Исаков Владимир Павлович, 25.02.1987 г.р.

7. Казанков Сергей Иванович, 09.10.1972 г.р.

8. Киселев Михаил Сергеевич, 18.06.1986 г.р.

9. Кисляков Михаил Леонидович, 18.11.1975 г.р.

10. Ковпак Лев Игоревич, 23.10.1978 г.р.

11. Коган Александр Борисович, 26.02.1969 г.р.

12. Когогина Альфия Юморовна, 22.02.1968 г.р.

13. Козловский Александр Николаевич, 05.05.1973 г.р.

14. Колесник Андрей Иванович, 26.02.1960 г.р.

15. Колесников Олег Алексеевич, 11.09.1968 г.р.

16. Колунов Сергей Владимирович, 22.03.1973 г.р.

17. Кононов Владимир Михайлович, 13.03.1958 г.р.

18. Коробова Ольга Владимировна, 15.09.1978 г.р.

19. Костенко Наталья Васильевна, 09.08.1980 г.р.

20. Коткин Сергей Николаевич, 11.03.1956 г.р.

21. Кравченко Денис Борисович, 17.04.1976 г.р.

22. Красноштанов Антон Алексеевич, 10.06.1986 г.р.

23. Красов Андрей Леонидович, 27.01.1967 г.р.

24. Крашенинников Павел Владимирович, 21.06.1964 г.р.

25. Кривоносов Сергей Владимирович, 29.05.1971 г.р.

26. Кузнецова Анна Юрьевна, 03.01.1982 г.р.

27. Ситников Алексей Владимирович, 19.06.1971 г.р.

28. Скачков Александр Анатольевич, 21.11.1960 г.р.

29. Скляр Геннадий Иванович, 11.05.1952 г.р.

30. Скруг Валерий Степанович, 20.06.1963 г.р.

31. Смирнов Виктор Владимирович, 09.09.1968 г.р.

32. Соболев Виктор Иванович, 23.02.1950 г.р.

33. Сокол Сергей Михайлович, 17.12.1970 г.р.

34. Соловьев Сергей Анатольевич, 01.05.1961 г.р.

35. Солодовников Иван Александрович, 09.04.1985 г.р.

36. Спиридонов Александр Юрьевич, 03.01.1989 г.р.

37. Станкевич Юрий Аркадьевич, 24.07.1976 г.р.

38. Старшинов Михаил Евгеньевич, 12.12.1971 г.р.

39. Стенякина Екатерина Петровна, 04.05.1985 г.р.

40. Стрелюхин Александр Михайлович, 04.07.1958 г.р.

41. Сулейманов Ренат Исмаилович, 24.12.1965 г.р.

42. Таймазов Артур Борисович, 20.07.1979 г.р.

43. Тарасенко Михаил Васильевич, 21.11.1947 г.р.

44. Татриев Муслим Барисович, 11.01.1980 г.р.

45. Тен Сергей Юрьевич, 25.08.1976 г.р.

46. Терентьев Михаил Борисович, 14.05.1970 г.р.

47. Трифонов Андрей Федорович, 01.05.1965 г.р.

48. Туров Артем Викторович, 01.03.1984 г.р.

49. Тутовая Лариса Николаевна, 18.10.1969 г.р.

50. Утешева Римма Амировна, 03.01.1952 г.р.

51. Фадина Оксана Николаевна, 03.07.1976 г.р.

52. Хамзаев Бийсултан Султанбиевич, 24.05.1982 г.р.

53. Харченко Екатерина Владимировна, 11.08.1977 г.р.

54. Хасанов Мурат Русланович, 10.12.1970 г.р.

55. Хинштейн Александр Евсеевич, 26.10.1974 г.р.

56. Хор Глеб Яковлевич, 08.04.1963 г.р.

57. Хубедов Дмитрий Анатольевич, 20.12.1971 г.р.

58. Цед Николай Григорьевич, 06.10.1959 г.р.

59. Цунаева Елена Моисеевна, 13.01.1969 г.р.

Ранее Служба безопасности и Офис Генерального прокурора собрали масштабную доказательную базу на 170 сенаторов Совета Федерации федерального собрания РФ, способствовавших временной оккупации части восточных и южных регионов Украины.