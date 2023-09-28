Призывали "присоединить" Запорожье и Николаев к РФ: двум интернет-агитаторам грозит до 10 лет тюрьмы

Служба безопасности задержала еще двух агитаторов российских спецслужб в результате контрдиверсионных операций на юге Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники массово распространяли в интернете призывы в поддержку агрессивной политики Кремля и "присоединение" территорий нашего государства к России.

Так, в Николаеве задержана работница местного лицея, работавшая на подразделение информационно-психологических операций главного управления генштаба вооруженных сил РФ (известного как ГРУ).

"По указанию представителя российской военной разведки она создала и администрировала антиукраинскую группу в запрещенной соцсети "Вконтакте". На враждебном интернет-ресурсе приспешница агрессора публиковала "сообщения", в которых агитировала "присоединить" Николаевщину к составу РФ", - отметили в СБУ.

По данным следствия, злоумышленница "предлагала" украинцам не сопротивляться захватчикам и "согласиться" на захват южных регионов нашего государства.

"Для создания искусственной популярности интернет-сообщества, российская спецслужба "накрутила" для нее почти 30-тысячную "аудиторию" за счет подконтрольных ботоферм из РФ", - подчеркнули в СБУ.

Кроме того, в Запорожье задержан представитель местной общественной организации, который в начале полномасштабного вторжения РФ работал на коллаборанта Стремоусова.

"В частности, псевдоактивист передавал фейковую информацию о якобы "росте протестных настроений" среди жителей региона после воздушных атак захватчиков. Из-за такого "сотрудничества" информатор попал в поле зрения российских спецслужб, которые привлекли его к публичному распространению кремлевских нарративов", - сообщили в СБУ.

Как отмечают в ведомстве, для этого злоумышленник создал собственный телеграмм-канал и страницу в Facebook, где оправдывал вооруженную агрессию РФ и временную оккупацию части Запорожской области.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим вражеским агитаторам о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Кроме того, преступная деятельность фигурантки из Николаева дополнительно квалифицирована по чч. 1, 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Задержанная находится под стражей.

"По обоим разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозят разные сроки заключения, в том числе до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - подчеркнули в СБУ.

Ранее Служба безопасности заблокировала подрывную деятельность еще трех сторонников рашизма, действовавших в Киеве, в Запорожской и Закарпатской областях. Злоумышленники массово распространяли в соцсетях призывы в поддержку российских окупантов и оправдывали их преступления в Украине. Также они "разгоняли" фейки о ситуации на фронте, дискредитировали Силы обороны и агитировали граждан уклоняться от призыва в ВСУ.