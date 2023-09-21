Призвал к массовым убийствам украинцев: СБУ сообщила о подозрении главе "медиа-холдинга ДНР"

Служба безопасности собрала доказательную базу на Романа Беседина, публично призывавшего истребить весь украинский народ. Предатель является руководителем "медиа-холдинга ДНР" и считает себя едва ли не самым важным рупором Кремля на оккупированных территориях Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На основании собранных доказательств, Беседину сообщено о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины.

Ему инкриминируют публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя или захвату государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору, участие в террористической организации и содействие его деятельности, а также оправдывание вооруженной агрессии. 3 статьи 109, ч. 2 статьи 110, ч. 1, 5 статьи 111-1, ч. 1 статьи 111-2, ч. 1 статьи 258-3, ч. 3 статьи 436-2 УК Украины).

В настоящее время предатель находится на временно оккупированной части Украины.

В СБУ сообщили, что Беседин еще в 2018 году добровольно возглавил вражеский "медиа-холдинг", объединяющий все печатные издания оккупированной части Донецкой области и зарегистрированный в России.

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения России злоумышленник одним из первых начал агитировать о "присоединении" оккупированного Донбасса в состав РФ. Он приказал пропагандистам активно освещать российскую паспортизацию местных и делать фейковые публикации о псевдореферендуме 2022 года.

Кроме того сообщается, что Беседин использовал подконтрольные издания для распространения призывов к участию в незаконных выборах РФ в сентябре этого года и агитировал за "кандидатов" Кремля.

"По имеющимся данным, предатель входит в ближайшее окружение террориста Пушилина, который лично способствовал его назначению в ряды прокремлевского органа пропаганды", - добавили в СБУ.

Напомним, СБУ "по горячим следам" разоблачила во Львове сторонника рашизма, публично призвавшего уничтожить админздание регионального управления Службы безопасности.