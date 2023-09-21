В Херсонской области задержали семью коллаборантов: помогали РФ провести фейковый референдум

Служба безопасности задержала еще двух организаторов псевдореферендума РФ, который состоялся во время оккупации правобережной части Херсонщины в 2022 году.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что задержанными оказались жители Бериславского района: мать с дочерью, которые после захвата региона поддержали российских захватчиков и предложили им свою помощь в войне против Украины.

"Обоих коллаборанток "назначили" в оккупационную "избирательную комиссию" одного из местных поселков. Там они совершали подворовые обходы жителей и собирали "голоса за присоединение" Херсонщины к РФ", - отметили в СБУ.

В случае отказа ставить "нужную" отметку в фейковом бюллетене, вражеские приспешницы угрожали заключением в российскую застенку.

Для дополнительного устрашения местного населения коллаборанток сопровождали вооруженные боевики.

В дальнейшем фигурантки фальсифицировали "итоги" фейкового плебисцита в пользу Кремля.

"После освобождения поселка злоумышленницы остались на территории района и надеялись, что о них "не вспомнят". Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили обеих коллаборанток, установили их адреса и задержали", - говорится в сообщении ведомства.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Пока они под стражей.

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - подчеркнули в СБУ.

Ранее киберспециалисты Службы безопасности задержали в Херсоне информатора депутата Госдумы РФ Игоря Кастюкевича, которого Кремль назначил одним из "кураторов" временно оккупированной части региона.