Блогеру, призвавшему обстреливать здание СБУ во Львове, сообщили о подозрении

Сотрудники внутренней безопасности СБУ "по горячим следам" разоблачили во Львове сторонника рашизма, публично призвавшего уничтожить админздание регионального управления Службы безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что для совершения теракта злоумышленник агитировал попасть в режимный объект российскими ракетами.

"Чтобы распространить такие призывы, фигурант совершал онлайн-трансляцию на собственной странице в Инстаграм у здания украинской спецслужбы. Во время стрима он вместе со своим сообщником из-за границы дискредитировал сотрудников СБУ и призвал ударить по ним российским оружием", - отметили в СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что деструктивный контент блоггер распространил на собственную аудиторию более 1,7 тыс. пользователей.

"По данным следствия, злоумышленниками оказались двое жителей областного центра, которые позиционируют себя как блогеры. Один из них сейчас находится в одной из стран ЕС, откуда периодически "присоединяется" к стримам своего приспешника в Украине", - отметили в СБУ.

При обыске в помещениях фигурантов обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами провокативной видеозаписи.

Пока фигурантам планируется сообщение о подозрении.

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, возможной дополнительной квалификации преступных действий фигурантов и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит тюремное заключение", - подчеркнули в СБУ.

Ранее киберспециалисты Службы безопасности задержали в Киеве двух приспешниц врага, работавших на россиянина Александра Зенина - главного редактора прокремлевского портала "Вся Тверь".