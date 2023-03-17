Работали на врага в исправительных колониях: что грозит коллаборантам из Херсона

В Херсоне сообщено о подозрении в госизмене трем работникам оккупационного исправительного учреждения. Еще один житель Херсонской области задержан в одном из сел Одесской области по подозрению в коллаборационизме.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора Украины.

По данным следствия, трое подозреваемых – супружеская пара молодых инспекторов 1 категории отдела охраны и их коллега – после полномасштабного вторжения РФ пошли работать на оккупантов. Из ГУ "Дарьевская исправительная колония №10" работники перешли на аналогичные должности в незаконно созданном органе – так называемом "управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области".

"Все они выполняли приказы и обеспечивали функционирование органа, вошедшего в "федеральную службу исполнения наказаний" РФ и действовавшего по законам страны-агрессора", - говорится в сообщении.

В Херсоне сообщено о подозрении в госизмене работникам оккупационного исправительного учреждения. Фото: Херсонская областная прокуратура

Во время обысков в помещениях фигурантов правоохранители обнаружили подписанный бланк присяги гражданина РФ, пропуска, служебные удостоверения незаконного правоохранительного органа и агитационные листовки с призывом трудоустройства в оккупационный орган.

В настоящее время они задержаны. Им объявлено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Между тем, в одном из сел в Одесской области правоохранители задержали мужчину, который добровольно согласился служить в незаконно созданной "ИК "Северная исправительная колония (№90)" в Херсонской области. В Одесскую область мужчина сбежал после контрнаступления ВСУ на юге Украины.

По данным следствия, подозреваемый в должности младшего инспектора обеспечивал охрану помещений и периметра колонии и выполнял преступные приказы оккупантов. По требованию захватчиков он нарушал правовые нормы обращения с заключенными. За преданную "службу" коллаборант получал жалованье - в российских рублях.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины), а также избрана мера пресечения – содержание под стражей без определения размера залога.

По подозрению в коллаборационизме задержан житель Херсонской области. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, в начале февраля ДБР завершило расследование и направило в суд дело в отношении еще одной работницы государственного учреждения "Северная исправительная колония №90", которая перешла на сторону врага во время оккупации Херсона. Женщина обвиняется в добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории.