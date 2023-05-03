Распространяли дезинформацию и дестабилизировали ситуацию в Украине: СБУ разоблачила сеть ботоферм (ФОТО)

Киберподразделения Службы безопасности совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачили межрегиональную сеть ботоферм, занимавшихся распространением дезинформации для расшатывания общественно-политической ситуации в Украине. Были ликвидированы девять ботоферм, действовавших в Тернопольской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Львовской, Черновицкой, Харьковской, Николаевской и Закарпатской областях.

Для распространения фейков злоумышленники создали более 5 тысяч анонимных аккаунтов в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter из аудитории – почти 200 тысяч пользователей. Они пытались дискредитировать деятельность высшего военно-политического руководства в условиях войны, сообщает СБУ.

Также они распространяли ошибочные сообщения о терактах в украинских городах и "минировании" объектов с массовым скоплением людей.

Во время обысков у злоумышленников были обнаружены аппаратно-программные комплексы для "выращивания" ботов, компьютерная техника с поличным; банковские карты, на которые получали деньги за информационные "вбросы"; 5 тыс. SIM-карт украинских операторов мобильной связи; GSM-шлюзы и другое специализированное оборудование.

На основании собранных улик фигурантам планируется сообщить о подозрении по ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

Напомним, в Харькове задержан прокурор, который предложил своему знакомому за вознаграждение в 35 тыс. долларов США зарегистрировать уголовное производство и способствовать быстрому проведению досудебного расследования.