Российские спецслужбы пытались проникнуть в электронную систему планирования операций ВСУ

Киберспециалисты Службы безопасности заблокировали попытки российской военной разведки получить доступ к боевой системе обмена данными ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в результате комплексных мероприятий были разоблачены и блокированы противоправные действия российских хакеров, пытавшихся проникнуть в украинские военные сети и организовать сбор разведданных.

Оперативная реакция СБУ помешала спецслужбам РФ получить доступ к чувствительной информации относительно действий ВСУ, локаций и перемещения Сил обороны, их технического обеспечения и т.п.

"С первых дней полномасштабной войны мы отбиваем кибератаки российских спецслужб, которые пытаются сломать нашу систему военного управления и не только. Проведенная нами сейчас операция – это кибероборона нашей армии", – отметил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

По его словам, ответственность за кибератаки лежит на хакерской группировке Sandworm, подконтрольной российской военной разведке.

Сообщается, что в результате расследования киберспециалисты СБУ установили, что для распространения вирусов в системе враг делал основную ставку на захват украинских планшетов на поле боя. В дальнейшем они планировали использовать имеющиеся на этих устройствах доступы и программы для проникновения в систему.

В целом Служба безопасности обнаружила почти 10 вражеских шпионских программ, предназначенных для получения информации из системы.

Заметим, что после 24 февраля кибервраг в основном ищет технические уязвимости в украинских организациях и компаниях, а также активно используют фишинг.

Больше о том, как изменились тренды кибервойны после начала полномасштабного вторжения, читайте в статье Delo.ua "Цифровые войны. Как Украина защищает свои секреты от киберврога".

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