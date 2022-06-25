Российские вертолеты обстреляли Сумщину

Российские вертолеты вылетели со стороны РФ и совершили шесть запусков неуправляемыми ракетами по территории Краснопольской общины Сумской области, сообщает Государственная пограничная служба Украины. Предварительно жертв в результате этого обстрела нет.

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"Два российских вертолета обстреляли пограничники Сумской области. Вражеские вертолеты вылетели со стороны России и совершили 6 пусков неуправляемыми ракетами по территории Краснопольской общины", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Напомним, что несколько дней назад Россия обстреляла несколько приграничных общин Сумской области. Был один погибший. Около полудня два беспилотника сбросили четыре взрывных устройства на территорию общины. Кроме того, были зафиксированы три минометных выстрела.

Кроме того, около 18:00 20 июня начался обстрел Середино-Будской и Зноб-Новгородской общин с российской стороны со ствольной и реактивной артиллерии. В общей сложности там насчитали 28 прилетов. После 18:30 зафиксировано 23 минометных выстрела со стороны РФ по Белопольской общине.