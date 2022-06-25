Російські вертольоти обстріляли Сумщину

Російські гелікоптери вилетіли з боку РФ і здійснили шість запусків некерованими ракетами по території Краснопільської громади Сумської області, повідомляє Державна прикордонна служба України. Попередньо, жертв унаслідок цього обстрілу немає.

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"Два російських вертольоти обстріляли прикордоння Сумської області. Ворожі вертольоти вилетіли з боку Росії і здійснили 6 пусків некерованими ракетами по території Краснопільської громади", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі.

Нагадаємо, що кілька днів тому Росія обстріляла кілька прикордонних громад Сумської області. Був один загиблий. Близько опівдня два безпілотники скинули чотири вибухові пристрої на територію громади. Крім того, було зафіксовано три мінометні постріли.

Крім цього, близько 18:00 20 червня розпочався обстріл Середино-Будської та Зноб-Новгородської громад з російської сторони зі ствольної та реактивної артилерії. Загалом там нарахували 28 прильотів. Після 18:30 зафіксовано 23 мінометні постріли з боку РФ по Білопільській громаді.