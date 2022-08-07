С начала полномасштабной войны в Украине полиция задержала более 1600 диверсантов

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Об этом в эфире национального телемарафона заявил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.

"За 164 дня войны на территории Украины разоблачено около сотни ДРГ и задержано более 1600 человек, вероятно, причастных к диверсионной деятельности", - отметил он.

По словам Енина, корректировщики и приспешники диверсантов соглашаются сотрудничать с россиянами за 5 -10 тысяч гривен. За вознаграждение предатели предоставляют информацию о расположении позиций ВСУ, блокпостов, а также информируют о местах прилета ракет.

Напомним, что первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что в ведомстве насчитали не более нескольких сотен предателей в более чем 130-тысячном коллективе Национальной полиции Украины.