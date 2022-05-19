С начала войны в Украине обнаружили почти 90 ВРГ

С начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину на нашей территории было обнаружено 88 диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), а задержано около 800 человек, причастных к диверсионной деятельности, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

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Почти всех таких задержанных передали в СБУ. По словам Енина, за последние две недели правоохранители разоблачили одну ДРГ и задержали 43 человека, причастных к диверсионной деятельности. Только в Киеве за первые две недели задержаны 18 человек, причастных к ДРГ, 16 из которых – переданы в СБУ.

Первый замминистра призвал граждан оставаться бдительными и не тешить себя иллюзией покоя в тех местах, где кажется спокойно.

Напомним, что, например, в начале мая СБУ нейтрализовала глубоко законспирированную ДРГ россиян — агенты генштаба вооруженных сил России готовили теракт, планируя сбить самолет над территорией России или Белоруссии.

В атаке на воздушное судно кафиры планировали обвинить Украину и наших партнеров. Для провоцирования злоумышленники хотели обстрелять гражданский борт из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger.