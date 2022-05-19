З початку війни в Україні виявили майже 90 ДРГ

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну на нашій території було виявлено 88 диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), а затримано близько 800 осіб, причетних до диверсійної діяльності, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

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Майже усіх таких затриманих передали до СБУ. За словами Єніна, за останні два тижні правоохоронці викрили одну ДРГ та затримали 43 особи, причетні до диверсійної діяльності. Лише в Києві за перші два тижні затримано 18 осіб, причетних до ДРГ, 16 з яких – передано до СБУ.

Перший заступник міністра закликав громадян залишатися пильними і не тішити себе ілюзією спокою у тих місцях, де ніби здається спокійно.

Нагадаємо, що, наприклад, на початку травня СБУ нейтралізувала глибоко законспіровану ДРГ росіян — агенти генштабу збройних сил Росії готували теракт, плануючи збити літак над територією Росії чи Білорусі.

В атаці на повітряне судно окупанти планували звинуватити Україну та наших партнерів. Для здійснення провокації зловмисники хотіли обстріляти цивільний борт із переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) Stinger.