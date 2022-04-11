СБУ задержала агента российских спецслужб, который успел поработать в Администрации президента Украины

Российский агент длительное время работал в Администрации экс-президента и в других государственных структурах. Сотрудники Харьковского управления СБУ перехватили канал связи агента, разыскали и задержали его в Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Он получил от своих российских кураторов позывной "Регин". Агент с 2014 года передавал РФ секретную информацию государственного уровня. Как заметили в СБУ, "Регин" успел построить хорошую карьеру в украинских органах власти за 8 лет.

В частности, он успел поработать в суде, в одном из департаментов Администрации бывшего президента Украины, также служил в ВСУ.

"С началом широкомасштабного вторжения в Украину российская разведка поставила перед агентом новые задачи – собирать информацию о силовых структурах, сведения о новейших образцах оружия и военной техники", — отметили в СБУ.

Сейчас СБУ выясняет всю цепочку государственных изменников и коллаборантов, работающих на врага. Агенту "Регин" грозит пожизненное лишение свободы.

"Следует отметить, что в последнее время Россия активизирует своих глубоко законспирированных агентов для использования в войне с Украиной. Но Служба безопасности Украины эффективно противодействует этому. Да, только за прошлую неделю СБУ разоблачила ряд таких изменников", - добавили в СБУ.