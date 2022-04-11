Оккупанты пытаются подкупить детей, чтобы те выдавали им позиции украинских военных — СБУ

Российские оккупанты используют несовершеннолетних украинских детей для разведки наших военных позиций.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"СБУ обращается ко всем родителям с просьбой быть внимательным относительно переписок и контактов своих сыновей и дочерей. Враг не знает моральных барьеров, поэтому без сомнений втягивает подростков в свои кровавые планы", — заявил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

В СБУ рассказали, что в Харькове оккупанты связались с подростком через Telegram, обещая заплатить за то, чтобы он рассказал о расположении украинских войск.

А в Луганской области оккупанты напрямую контактировали с 16-летним подростком, предлагая ему деньги за то, чтобы он передал данные про расположение и передвижение ВСУ.

"Парень испугался, но оккупанты его успокоили, мол, ты несовершеннолетний, тебе ничего не будет. Благодаря вмешательству украинских силовиков парни не успели передать информацию врагу", — сообщает пресс-секретарь.

Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы открыть уголовное дело, ведь в Украине уголовная ответственность начинается с 16 лет, а в некоторых случаях с 14.

В СБУ призвали родителей быть максимально внимательными к действиям и поведению своих детей, ведь в условиях войны их доверчивость может привести к трагедии.

Отметим, что украинский парламент 24 марта принял закон, по которому в Украине устанавливается уголовная ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещении или расположении ВСУ в условиях военного или чрезвычайного положения.

По нему за распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ или без получения письменного разрешения Генштаба на ее распространение, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.