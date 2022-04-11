Окупанти намагаються підкупити дітей, щоб ті видавали їм позиції українських військових

Російські окупанти використовують неповнолітніх українських дітей для розвідки наших військових позицій.

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Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

"СБУ звертається до всіх батьків з проханням бути уважним щодо листування та контактів своїх синів та дочок. Ворог не знає моральних бар'єрів, тому без сумнівів втягує підлітків у свої криваві плани", — заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.

У СБУ розповіли, що у Харкові окупанти зв'язалися з підлітком через Telegram, обіцяючи заплатити за те, щоб він розповів про розташування українських військ.

А на Луганщині окупанти безпосередньо контактували з 16-річним підлітком, пропонуючи йому гроші за те, щоб він передав дані про розташування та пересування українських військ.

"Хлопець злякався, але окупанти його втихомирили, мовляв, ти неповнолітній, тобі нічого не буде. Завдяки втручанню українських силовиків хлопці не встигли передати інформацію ворогові", — повідомляє прессекретар.

Наразі розглядається питання про те, щоб відкрити кримінальну справу, адже в Україні кримінальна відповідальність розпочинається з 16 років, а в деяких випадках з 14 років.

У СБУ закликали батьків бути максимально уважними до поведінки своїх дітей, адже в умовах війни їхня довірливість може призвести до трагедії.

Зазначимо, що український парламент 24 березня ухвалив закон, за яким в Україні встановлюється кримінальна відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розташування ЗСУ в умовах військового чи надзвичайного стану.

За ним, за поширення інформації про спрямування, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ або без отримання письмового дозволу Генштабу на її розповсюдження, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.