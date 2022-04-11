СБУ затримала агента російських спецслужб, який встиг попрацювати у Адміністрації президента України

Російський агент тривалий час працював в Адміністрації екс-президента та інших державних структурах. Співробітники Харківського управління СБУ перехопили канал зв'язку агента, розшукали та затримали його на Донеччині. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Він отримав від своїх російських кураторів позивний "Регін". Агент із 2014 року передавав РФ секретну інформацію державного рівня. Як зауважили у СБУ, "Регін" встиг побудувати хорошу кар'єру в українських органах влади за 8 років.

Зокрема, він встиг попрацювати у суді, в одному з департаментів Адміністрації колишнього президента України, також служив у ЗСУ.

"З початком широкомасштабного вторгнення в Україну російська розвідка поставила перед агентом нові завдання – збирати інформацію про силові структури, відомості про новітні зразки зброї та військову техніку", - зазначили в СБУ.

Наразі СБУ з'ясовує весь ланцюжок державних зрадників та колаборантів, які працюють на ворога. Агентові "Регін" загрожує довічне позбавлення волі.

"Слід зазначити, що останнім часом Росія активізує своїх глибоко законспірованих агентів для використання у війні з Україною. Але Служба безпеки України ефективно протидіє цьому. Так, лише за минулий тиждень СБУ викрила низку таких зрадників", - додали в СБУ.