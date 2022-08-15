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СБУ задержала двух криминальных авторитетов РФ, пытавшихся вступить в добровольческие батальоны
В Украине стражи порядка задержали российских криминальных авторитетов, которые хотели вступить в добровольческие батальоны в Киеве. Мужчины на территории нашей страны находились нелегально.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что в Киеве задержаны два российских криминальных авторитета. Один из них находился в санкционном списке СНБО. У него был запрет на въезд в Украину.
Другой гражданин является русским рецидивистом. Он был неоднократно осужден – в частности, за убийство. На территории нашего государства мужчины находились нелегально.Подписывайтесь на наш YouTube канал
“Сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили потенциальную угрозу и задержали обоих злоумышленников. В целях недопущения преступлений указанные лица были принудительно выдворены из Украины. Подрывную деятельность врага предотвратили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры”, - подчеркнули в СБУ.
Напомним, сотрудники СБУ задержали 35-летнюю жительницу Киева, действовавшую в интересах страны-агрессора. Женщина, имея антиукраинскую позицию, собирала информацию о расположении украинских военных подразделений и стратегически важных объектах критической инфраструктуры Киева