СБУ задержала двух криминальных авторитетов РФ, пытавшихся вступить в добровольческие батальоны

В Украине стражи порядка задержали российских криминальных авторитетов, которые хотели вступить в добровольческие батальоны в Киеве. Мужчины на территории нашей страны находились нелегально.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в Киеве задержаны два российских криминальных авторитета. Один из них находился в санкционном списке СНБО. У него был запрет на въезд в Украину.

Другой гражданин является русским рецидивистом. Он был неоднократно осужден – в частности, за убийство. На территории нашего государства мужчины находились нелегально.

“Сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили потенциальную угрозу и задержали обоих злоумышленников. В целях недопущения преступлений указанные лица были принудительно выдворены из Украины. Подрывную деятельность врага предотвратили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры”, - подчеркнули в СБУ.

Напомним, сотрудники СБУ задержали 35-летнюю жительницу Киева, действовавшую в интересах страны-агрессора. Женщина, имея антиукраинскую позицию, собирала информацию о расположении украинских военных подразделений и стратегически важных объектах критической инфраструктуры Киева