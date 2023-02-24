СБУ задержала шестерых агентов ФСБ: наводили российские ракеты на больницы

Сотрудники Службы безопасности нейтрализовали агентурную сеть ФСБ в результате спецоперации на юге Украины. В ходе оперативных действий задержаны 6 российских агентов.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники собирали разведданные места дислокации подразделений ВСУ и правоохранительных органов Украины на территории южных регионов нашего государства.

Один из злоумышленников маскировал преступную деятельность под видом волонтера.

Под предлогом доставки помощи на фронт он прибывал на позиции украинских защитников, где собирал разведданные в пользу агрессора.

Кроме того, агенты объезжали прифронтовую местность и передавали врагу координаты объектов критической инфраструктуры и социальных учреждений, включая местные больницы.

Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Установлено, что именно по наводке российской агентуры захватчики совершили серию обстрелов медучреждений на юге Украины.

За каждое успешно выполненное враждебное задание приспешники агрессора получали от своих кураторов денежное вознаграждение. Сумма зависела от значимости объекта и трудности сбора информации о нем.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников при попытках определения точных геолокаций нескольких украинских больниц и энергообъектов.

"По данным следствия, предателями оказались шесть местных жителей, которых после начала полномасштабного вторжения завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ РФ", - сообщили правоохранители.

Для коммуникации злоумышленники использовали специально созданный анонимный телеграмм-канал.

В случае захвата южных регионов Украины захватчики "гарантировали" своим приспешникам "должности" в оккупационных администрациях РФ.

Во время обысков по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили телефоны с поличным и банковские карточки, на которые поступало "вознаграждение" от агрессора.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц или по корыстным мотивам, или с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины).

Суд избрал злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Им грозит наказание – 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее СБУ разоблачила еще одного агента ФСБ в ходе масштабных контрдиверсионных мер в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и вооружении подразделений ВСУ на территории южного региона.