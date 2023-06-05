Шпионили за "центрами принятия решений": в трех регионах Украины задержали агентов ФСБ

Служба безопасности провела масштабную спецоперацию в нескольких областях Украины. В результате комплексных мероприятий задержаны три участника агентурной сети ФСБ и установлена личность их российского "куратора".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что по заданию спецслужбы РФ злоумышленники шпионили за так называемыми "центрами принятия решений". В частности, собирали разведданные о локациях, вооружениях и личном составе Сил обороны в центральной и южной части Украины.

За каждое выполненное задание русские агенты получали от агрессора до 550 дол. на собственные карты. Сумма зависела от срочности и качества проделанной "работы".

Связь с представителем российской спецслужбы его приспешники поддерживали через мессенджеры.

Так, в Винницкой области задержан местный житель, который пытался определить координаты Штаба командования Воздушных Сил ВСУ и подразделений Национальной гвардии.

Для этого вражеский агент производил фото-, видеосъемку украинских объектов и прилегающей местности из окон магазинов и других близлежащих зданий.

В Днепропетровской области разоблачен агент ФСБ с позывным "Гром". Злоумышленник рисовал для окупантов схемы оборонных рубежей на территории Кривого Рога и определял места хранения техники и боеприпасов в городе.

Для сбора развединформации он действовал "по легенде" безработного. В частности, периодически устраивался на подсобные работы вблизи или на территории критических объектов.

Еще одной его задачей было получение планов эвакуации и схем зданий местных подразделений Сил обороны, включая СБУ.

В Одессе задержан участник российской агентурной сети, который разведывал пароли для передвижения по территории города в комендантский час и для проезда блокпостов.

Чтобы получить эти сведения, он пытался "в темную" использовать своих знакомых среди украинских военных и правоохранителей.

Также он должен был определить GPS-координаты военных объектов в районе областного центра. Для этого объезжал местность и делал специальные пометки на электронных картах.

"На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Сейчас предатели находятся под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит пожизненное уступление, - сообщили в СБУ.

Напомним, ранее в Кривом Роге правоохранители задержали агентку ФСБ, которая систематически собирала и посылала врагу данные о расположении и перемещении военнослужащих ВСУ на территории города.