Получил от оккупантов "разрешение" грабить дома: в Киевской области задержали коллаборанта

Служба безопасности задержала в Киевской области еще одного вражеского приспешника, который почти пол года добровольно сотрудничал с оккупантами на временно захваченной территории Луганской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленником оказался пророссийски настроенный работник агрокомпании одного из поселков Сватовского района.

После оккупации населённого пункта он сразу поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины.

"Установлено, что коллаборант перевозил личный состав и российские боеприпасы. Также на собственном дворе злоумышленник устроил "СТО" для ремонта российской военной техники, в том числе подбитых украинскими защитниками БТРов. За это оккупанты позволяли своему приспешнику беспрепятственно перемещаться" людей, выехавших на подконтрольную Украине территорию", - говорится в сообщении.

Там добавляют, что весной 2023 года, когда в результате наступательных действий ВСУ линия фронта приблизилась к окрестностям его поселка, вражеский приспешник выехал на Киевщину.

Здесь он пытался "легализоваться" как переселенец с востока Украины и даже начал оформлять социальную помощь.

Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали фигуранта в Борисполе.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Сейчас он под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы", - подчеркнули в СБУ.

Ранее контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника разветвленной агентурной сети ФСБ в Донецкой области. Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и перемещении сил обороны в районах Бахмута, Авдеевки и Торецкая.