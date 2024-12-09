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Судьи требовали от частной компании взятку в размере $1 млн
Действующий и бывший главы Хозяйственного суда Львовской области задержаны за вымогательство 1 млн долл. неправомерной выгоды от представителя частной компании. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.
Ход расследования
Это первое разоблачение руководителя специализированного суда общей юрисдикции антикоррупционными органами.
В рамках досудебного расследования установлено, что подозреваемые обещали обеспечить принятие нужных решений по судебным делам, находившимся в производстве одного из апелляционных хозяйственных судов.
Детективы НАБУ и прокуроры САП задокументировали передачу части неправомерной выгоды в размере 75 тысяч долларов.
Досудебное расследование продолжается. По его результатам будет принято решение о правовой оценке действий всех лиц, вероятно причастных к этой противоправной деятельности.
Delo.ua ранее писало о том, что эксналоговикам и адвокату дали тюремные сроки за взятку от предпринимателя. Обвиняемые были разоблачены в вымогательстве и получении $36 тыс. от предпринимателя как неправомерной выгоды за возврат изъятых при обыске средств, а именно 974 тыс. грн, $109 тыс. и товарно-материальных ценностей.