В Донецкой области задержали администратора прокремлевского Телеграмм-канала, который "сливал" локации ВСУ на восточном фронте

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного вражеского информатора во время контрдиверсионных мер на фронтовых территориях Донбасса. Злоумышленником оказался житель Покровского района, после начала полномасштабного вторжения РФ создавший собственный Телеграмм-канал.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, в апреле 2022 года мужчина организовал на собственном Telegram-канале общение с подписчиками на военную тематику.

На этом ресурсе он публиковал электронные карты с отметками мест базирования и перемещения подразделений ВСУ на Авдеевском направлении.

"Соответствующую информацию он по собственной инициативе собирал во время выездов на местность, где скрыто фиксировал локации украинских защитников. Также он публиковал сведения о последствиях российских воздушных ударов по территории района. В этих сообщениях он "засвечивал" координаты пострадавших украинских объектов", - отметили в СБУ.

Установлено, что среди основных пользователей интернет-ресурса были боевики оккупационных группировок и представители спецслужб РФ, участвующие в боевых действиях против сил обороны на восточном фронте.

Кроме того, фигурант использовал собственный телеграмм-канал для распространения фейков кремлевской пропаганды по общественно-политической ситуации в регионе.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения)", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что мужчина сейчас под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее Служба безопасности разоблачила еще одну вражескую информаторку во время контрдиверсионных мероприятий в Сумской области. Злоумышленницей оказалась жительница приграничного города Глухов.