В Полтавской области задержали соратника Кивы, который наводил российские "Грады" на позиции ВСУ

Служба безопасности задержала депутата одного из сельских советов Полтавской области, корректировавшего российские обстрелы по передовым позициям Сил обороны на восточном фронте.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что депутат входил в близкое окружение экснардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Ильи Кивы и до 24 февраля 2022 года неоднократно решал через него бизнес-дела.

"Для получения разведданных о дислокации украинских войск депутат сельского совета "в темную" использовал своих знакомых, которые выполняли боевые задания на Донецком направлении. Во время дистанционного общения с военными он разведывал у них подробную информацию о местах их базирования и возможном перемещении на линии фронта". ", – отмечают в СБУ.

По данным следствия, полученные сведения злоумышленник отмечал на электронных картах и публиковал их на собственной странице в Facebook, которую активно "мониторили" представители российских спецслужб.

"Такую информацию агрессор в дальнейшем использовал для корректировки обстрелов позиций украинских защитников, в том числе из ствольной и реактивной артиллерии (в частности "Градов")", - отмечают в СБУ.

Кроме того, злоумышленник излагал в соцсети свои комментарии, в которых пытался дискредитировать командный состав подразделений ВСУ.

Установлено, что провокационные сообщения чиновника неоднократно "подхватывали" российские телеканалы для подготовки фейковых сюжетов о войне в Украине.

"Сейчас корректировщику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований)", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что суд избрал мужчине меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления. Депутату грозит до 8 лет лишения свободы.

Кроме того, проверяется информация о возможном сотрудничестве фигуранта с беглым нардепом Кивой после начала полномасштабного вторжения РФ.

Ранее контрразведка Службы безопасности задержала в Одессе консультанта "партии Шария", работавшего на российскую разведку. Он собирал данные о местонахождении воинских частей, личного состава и техники ВСУ и Нацгвардии Украины, а также систем противовоздушной обороны в Одессе.