В Харькове задержали группу корректировщиков, наводивших удары РФ по городу

Киберспециалисты СБУ разоблачили и задержали в Харькове двух информаторов РФ, которые собирали данные о подразделениях ВСУ на территории города и наводили на эти объекты удары рашистов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что корректировщиками оказались двое безработных жителей областного центра. Они перемещались по территории Харькова на велосипедах и снимали места, где, по их мнению, дислоцируются украинские военнослужащие.

"В дальнейшем фигуранты отмечали эти локации на гугл-карте и отправляли скриншоты с отметками своему куратору из РФ", - отметили в СБУ.

Правоохранители задержали обоих участников группы "на горячем" во время сбора данных о дислокации одного из подразделений Сил обороны.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Также в рамках уголовного производства проверяется причастность к наведению по Харькову российских дронов-камикадзе во время ночной атаки 1 августа этого года.

Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее контрразведка Службы безопасности разоблачила в Николаеве еще одного российского информатора, корректировавшего воздушные удары РФ по городу. Именно по его наведению рашисты обстреляли Николаевский судостроительный завод. Тогда в результате вражеской атаки были ранены 6 мирных жителей и повреждены их дома.