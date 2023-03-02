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В Ровенской области задержали российского диверсанта: пытался подорвать один из объектов транспортной инфраструктуры
Служба безопасности разоблачила диверсанта главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ) в результате спецоперации в Ровенской области.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Главной задачей злоумышленника было осуществление диверсии на одном из ключевых объектов транспортной системы областного центра.
Таким образом, агрессор надеялся сорвать поставки иностранного вооружения для Сил обороны на восточном и южном фронтах.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Для совершения диверсии злоумышленник 19 февраля прибыл в Украину под видом жителя одной из европейских стран. Во время пересечения госграницы использовал паспорт гражданина ЕС", - отмечают в СБУ.
По прибытии в Ровенскую область он провел разведку вблизи стратегической транспортной артерии для определения места установки взрывного устройства.
СБУ зафиксировала выходы диверсанта на местность, где он скрыто обследовал объект, а также наблюдал за периодичностью проезда подвижного состава.
Следующим его "шагом" должна была быть установка взрывчатки в наиболее "уязвимом" месте указанного объекта критической инфраструктуры и совершение подрыва.
Однако сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступные действия иностранца и задержали его на подготовке к совершению диверсии.
"По данным следствия, фигурант имеет вид на постоянное проживание в РФ и входит в агентурный аппарат российской военной разведки. С 2014 года выполнял враждебные задачи против сил антитеррористической операции на востоке Украины. Для этого вступил в состав группировки "оплот", а затем да да называемого "батальона хан"", - сообщили правоохранители.
Как отмечают в СБУ, после полномасштабного вторжения злоумышленник вошел в ряды российской оккупационной группировки "Херсон" и активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на Запорожском и Херсонском направлениях.
В сентябре прошлого года злоумышленник вернулся в Россию, где получил задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности в северо-западном регионе Украины.
Установлено, что куратором российского диверсанта являлся кадровый сотрудник ГРУ, с которым поддерживал коммуникацию через мессенджер в Телеграмме.
Помимо подготовки к совершению диверсии злоумышленник передавал РФ разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на территории Ровенщины, в том числе местных военкоматов.
"На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в СБУ.
Ранее СБУ разоблачила еще одного российского агента в результате спецоперации в Николаевской области. Им оказался местный инструктор по тактической подготовке одной из общественных организаций, разведывавший места базирования иностранного вооружения.