В Ровенской области задержали российского диверсанта: пытался подорвать один из объектов транспортной инфраструктуры

Служба безопасности разоблачила диверсанта главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ) в результате спецоперации в Ровенской области.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Главной задачей злоумышленника было осуществление диверсии на одном из ключевых объектов транспортной системы областного центра.

Таким образом, агрессор надеялся сорвать поставки иностранного вооружения для Сил обороны на восточном и южном фронтах.

"Для совершения диверсии злоумышленник 19 февраля прибыл в Украину под видом жителя одной из европейских стран. Во время пересечения госграницы использовал паспорт гражданина ЕС", - отмечают в СБУ.

По прибытии в Ровенскую область он провел разведку вблизи стратегической транспортной артерии для определения места установки взрывного устройства.

СБУ зафиксировала выходы диверсанта на местность, где он скрыто обследовал объект, а также наблюдал за периодичностью проезда подвижного состава.

Следующим его "шагом" должна была быть установка взрывчатки в наиболее "уязвимом" месте указанного объекта критической инфраструктуры и совершение подрыва.

Однако сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступные действия иностранца и задержали его на подготовке к совершению диверсии.

"По данным следствия, фигурант имеет вид на постоянное проживание в РФ и входит в агентурный аппарат российской военной разведки. С 2014 года выполнял враждебные задачи против сил антитеррористической операции на востоке Украины. Для этого вступил в состав группировки "оплот", а затем да да называемого "батальона хан"", - сообщили правоохранители.

Как отмечают в СБУ, после полномасштабного вторжения злоумышленник вошел в ряды российской оккупационной группировки "Херсон" и активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на Запорожском и Херсонском направлениях.

В сентябре прошлого года злоумышленник вернулся в Россию, где получил задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности в северо-западном регионе Украины.

Установлено, что куратором российского диверсанта являлся кадровый сотрудник ГРУ, с которым поддерживал коммуникацию через мессенджер в Телеграмме.

Помимо подготовки к совершению диверсии злоумышленник передавал РФ разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на территории Ровенщины, в том числе местных военкоматов.

"На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в СБУ.

Ранее СБУ разоблачила еще одного российского агента в результате спецоперации в Николаевской области. Им оказался местный инструктор по тактической подготовке одной из общественных организаций, разведывавший места базирования иностранного вооружения.