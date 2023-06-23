В рядах ВСУ задержали "крота": шпионил за украинскими боевыми самолетами и бронемашинами "MaxxPro"

Военная контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию в Житомирской области. В результате оперативных мероприятий разоблачен еще один российский "крот" в рядах Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник собирал для ФСБ разведданные о техническом состоянии украинских аэродромов и возможное использование боевой авиацией ВСУ.

Также он передавал агрессору локации складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны.

Кроме того, по указанию российской спецслужбы, их агент пытался выявить места базирования и перемещения иностранных бронетранспортеров "MaxxPro".

Сотрудники Службы безопасности задержали вражеского приспешника во время сбора развединформации об украинских военных объектах.

"По данным следствия, задержанным оказался местный житель, который мобилизовался в ряды ВСУ и проходил службу в одном из гарнизонов на севере Украины. В начале мая этого года мужчину дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства", - сообщили в СБУ.

Там добавляют, что для выполнения задач российской спецслужбы их агент объезжал разные районы и скрыто наблюдал за военными объектами, а также пытался "в темную" использовать своих знакомых.

Для коммуникации с врагом злоумышленник использовал мессенджер "Телеграмм".

Во время обысков у фигуранта обнаружен мобильный телефон с поличным с перепиской с врагом.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение", - подчеркнули в СБУ.

Ранее Служба безопасности провела многоэтапную спецоперацию на Днепропетровщине. В результате комплексных мероприятий разоблачен еще один российский агент в рядах ВСУ, который хотел "слить" рашистам направления украинского контрнаступления.