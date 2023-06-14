В рядах ВСУ задержали "крота": хотел "слить" рашистам направления украинского контрнаступления

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии руководства ВСУ провела многоэтапную спецоперацию в Днепропетровской области. В результате комплексных мероприятий разоблачен еще один российский агент.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленником оказался житель Энергодара, еще до начала полномасштабного вторжения РФ вступивший в ряды ВСУ. Там он проходил военную службу в одном из гарнизонов в Днепропетровской области.

По данным следствия, в конце прошлого года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки.

"По указанию агрессора фигурант собирал информацию о планах участия украинских войск в боевых операциях на фронте. В преддверии контрнаступления ВСУ российский агент получил "срочную" задачу от своего "куратора" – выяснить дату начала и основные направления украинских контрударов", - отмечают в СБУ.

Кроме того, предатель должен был передать оккупантам маршруты перевозки иностранного вооружения и военной техники Сил обороны на линию боестолкновений.

Он также пытался установить каналы радиосвязи в боевых подразделениях украинских войск.

Впрочем, сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили российского агента, задокументировали его преступные действия и задержали во время выполнения вражеской задачи.

По данным следствия, фигурант в начале разведывательно-подрывной деятельности поддерживал коммуникацию с агрессором через свою мать, которая осталась во временно оккупированном Энергодаре и попала в поле зрения ГРУ.

Впоследствии изменника вывели на прямую "связь" с российской военной разведкой. Для коммуникации использовали мессенджер Телеграмм.

"На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение", - сообщили в СБУ.

Ранее военная контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию во Львовской области. В ходе комплексных мероприятий нейтрализована агентурная сеть главного управления генштаба вооруженных сил РФ (известного как ГРУ). Шпионами оказались два украинских военных и врач, которые дислоцировались на территории Яворовского военного полигона.