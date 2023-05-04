В Украину пытались нелегально ввезти самолет

Киевские таможенники разоблачили попытку ввоза целого самолета Cessna по частям.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба .

Согласно документам, поданным к таможенному оформлению, из Румынии на территорию Украины грузовым автотранспортом направлялись части бывшего в использовании самолета Cessna, а именно фюзеляж и крылья, стоимостью 9 тыс. евро. Однако при осмотре груза киевские таможенники определили, что товар является не частями самолета, а непосредственно самолетом в частично разобранном состоянии.

Кроме заявленных фюзеляжа и крыльев в грузовике были другие части: вертикальный и горизонтальный стабилизаторы с рулем направления и высоты, кресла, обшивка, двери, шасси, бортовое оборудование, обтекатели, части выхлопной системы двигателя и т.д. По сути это был самолет Cessna, модель 182M, без двигателя и отдельного бортового оборудования.

Киевская таможня составила протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса, самолет изъят до вынесения судом решения по делу.

Напомним, в феврале Служба безопасности разоблачила на коррупции начальника одесского управления экспертиз и исследований специализированной лаборатории Гостаможслужбы. Чиновник наладил механизм систематического вымогательства денег с бизнесменов, за взятки чиновник обещал импортерам продовольственной продукции не создавать искусственных препятствий во время исследований качества ввозимых в Украину иностранных товаров.