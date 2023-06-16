В Виннице задержали агента РФ: готовил новый ракетный удар по городу (ВИДЕО)

Служба безопасности провела контрдиверсионную спецоперацию в Виннице. В результате оперативных мероприятий задержан еще один агент ФСБ, занимавшийся подготовкой новой российской воздушной атаки на город.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник ежедневно обходил улицы областного центра и скрыто фиксировал места базирования и перемещения сил обороны.

"Прежде всего, он пытался выявить локации с наибольшим сосредоточением военной техники и тяжелого вооружения подразделений ВСУ, которые готовятся к возможной переброске на фронт", - отметили в СБУ.

Сообщается, что российский агент также разведывал местность вокруг промышленных объектов для определения уровня их охраны и присутствия там украинских защитников.

"Кроме того, фигурант "подсказывал" оккупантам "приоритетность" объектов, по которым Россия готовила воздушный удар с использованием крылатых или баллистических ракет и дронов-камикадзе", - подчеркнули в СБУ.

Там добавляют, что правоохранители сработали на опережение – своевременно разоблачили агента ФСБ, задокументировали его преступные действия и задержали во время выполнения враждебного задания.

"По данным следствия, предателем является 30-летний житель Винницы, поддерживавший вооруженную агрессию РФ. Из-за своих прокремлевских взглядов он попал в поле зрения ФСБ, которая дистанционно завербовала его для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Согласно "инструкции" российской спецслужбы предатель должен был переправлять им развединформацию в виде электронных карт и фотографий", - сообщили в СБУ.

Во время обыска у задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для выполнения вражеских задач.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Сейчас он под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение", - отметили в СБУ.

Ранее СБУ разоблачила еще одного агента ФСБ во время контрдиверсионных мер в Днепропетровской области. Им оказался житель города Первомайск, который за деньги собирал для российских оккупантов разведданные виды и количество самолетов боевой авиации ВСУ, а также места их базирования и направления вылетов.