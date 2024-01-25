В Харькове задержали хакера, работавшего на ФСБ и готовившего кибератаки на правительственные сайты Украины

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Харькове 18-летнего участника российской хакерской группировки "народная сyberармия РФ", подконтрольной ФСБ. Злоумышленник корректировал вражеский огонь по городу и готовил кибератаки на сайты украинских органов власти.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что по наведению злоумышленника оккупанты совершили два ракетных удара по гражданской инфраструктуре областного центра. Среди пострадавших объектов находилась местная больница.

Фигурант дела также разведывал места базирования Сил обороны на территории региона. Прежде всего его интересовали возможные боевые позиции артиллерии и систем противовоздушной обороны ВСУ.

Кроме того, хакер выполнял задачи ФСБ по подготовке серии DDoS-атак на сайты госпредприятий и органов власти Украины.

В результате контрдиверсионных мер сотрудники СБУ задержали злоумышленника.

По данным следствия, фигурантом является местный житель, специалист в сфере ИТ, которого ФСБ привлекла к сотрудничеству через специализированный телеграмм-канал хакерских сообществ.

"Для сбора разведданных о дислокации Сил обороны фигурант обходил местность и скрыто фиксировал объекты, где, по его "версии", могли находиться украинские защитники. Полученные сведения он посылал в ФСБ через популярный мессенджер в виде скриншотов электронных карт с координатами потенциальных целей", - отметили в СБУ.

Во время обыска в помещении задержанного изъяты 3 мобильных телефона, ноутбук и флеш-носители, которые он использовал в взрывной деятельности в пользу РФ.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ)", – подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила российскую информационно-психологическую операцию, с помощью которой враг пытается посеять панику среди украинцев. Ее распространяют через email-рассылку. В письмах предлагается сотрудничество с российскими спецслужбами за вознаграждение.