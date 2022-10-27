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"Ветеран" Майман инспирирует суды, чтобы не вернуть "отжатый" дом, - Инна Хетманчик
26 октября в Дарницком районном суде Киева состоялся суд - вдова известного киевского ресторатора Инна Хетманчик выступает ответчицей по иску Светланы Геллер.
Параллельно с заседанием под зданием суда состоялся митинг в поддержку Инны Хетманчик.
Светлана Геллер, по утверждению Хетманчик, входит в состав ОПГ, которую возглавляет "ветеран" Михаил Майман (Помогайбо), в отношении которого уже возбуждено не одно уголовное производство. В частности его задерживала СБУ по делу об незаконной торговле оружием, а в Голосеевском суде Киева на днях слушалось дело об избиении Майманом женщины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Инна Хетманчик утверждает, что Светлана Геллер более 12 лет назад незаконно переоформила на подставное лицо (брата Михаила Маймана - Богдана Помогайбо) часть дома, который принадлежал покойному мужу Инны Хетманчик.
Теперь вдова не может вступить в права наследства по закону и вынуждена в суде защищаться от надуманных исков со стороны Геллер.
В интервью блогеру Стасу Домбровскому, который уже не первый месяц занимается расследованиями о делах Михаила Маймана, Инна Хетманчик рассказывала о том, как Михаил Майман и его сообщники практически довели ее мужа до самоубийства и чуть не силой выставили ее из собственного дома.
Правоохранительные органы, по ее словам - бездействуют, а суды принимают к рассмотрению иски от подельников Маймана.
Так, на предыдущих судебных слушаниях судьи оставили без внимания доводы адвокатов о том, что все сроки обжалования договора дарения, который Светлана Геллер требует признать недействительным, истекли еще в 2012 году.
На заседании судья Юлия Мицик приняла во внимание все доводы новых адвокатов Инны Хетманчик. Окончательное решение суда будет обнародовано позже.
Напомним, Михаил Майман стал скандально известен после службы в батальоне "Архангела Михаили в составе которого он якобы участвовал в битве за Киев. На сегодня известно, что батальон не входит в состав ТРО и его бойцы не имеют права носить оружие.
Именно во время боев за Киев Михаил Майман, похоже, вместо того чтобы освобождать Киевскую область, занимался обманом доверчивых сограждан.
В частности, блоггеры и СМИ заподозрили Маймана в съемке постановочных видео. Об этом писали и блоггеры и бывшие побратимы Маймана по батальону.