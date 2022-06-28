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Во Львове задержали корректировщика ракетных ударов оккупантов
Правоохранители задержали жителя Львова, который корректировал ракетные удары российский войск по всей территории Львовской области. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.
"По данным следствия, уроженец Львова, будучи бывшим работником КГБ СССР, в течение марта 2022 оказывал помощь государству-агрессору и его военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины. Так, мужчина с помощью одного из мессенджеров передавал информацию представителями РФ о местонахождении ВСУ на территории Львовской области для нанесения ракетных ударов", - сказано в сообщении.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование осуществляется Управлением СБУ во Львовской области.
Напомним, 25 июня, российская армия с Черного моря запустила шесть ракет по территории Львовской области, две из них были отбиты.Подписывайтесь на наш Telegram канал