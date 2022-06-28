Во Львове задержали корректировщика ракетных ударов оккупантов

Правоохранители задержали жителя Львова, который корректировал ракетные удары российский войск по всей территории Львовской области. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

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"По данным следствия, уроженец Львова, будучи бывшим работником КГБ СССР, в течение марта 2022 оказывал помощь государству-агрессору и его военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины. Так, мужчина с помощью одного из мессенджеров передавал информацию представителями РФ о местонахождении ВСУ на территории Львовской области для нанесения ракетных ударов", - сказано в сообщении.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование осуществляется Управлением СБУ во Львовской области.

Напомним, 25 июня, российская армия с Черного моря запустила шесть ракет по территории Львовской области, две из них были отбиты.