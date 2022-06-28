У Львові затримали коригувальника ракетних ударів окупантів

Правоохоронці затримали жителя Львова, який коригував ракетні удари російських військ на всій території Львівської області. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

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"За даними слідства, уродженець Львова, будучи колишнім працівником КДБ СРСР, протягом березня 2022 року надавав допомогу державі-агресору та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України. Так, чоловік за допомогою одного з месенджерів передавав інформацію представниками РФ про місцезнаходження ЗСУ на території Львівської області для завдання ракетних ударів", - сказано в повідомленні.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування здійснюється Управлінням СБУ у Львівській області.

Нагадаємо, 25 червня російська армія з Чорного моря запустила шість ракет територією Львівської області, дві з них були відбиті.