Хотел сорвать украинское контрнаступление под Бахмутом: СБУ задержала еще одного российского агента

Служба безопасности задержала еще одного вражеского приспешника во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донецкой области. Злоумышленник собирал для РФ информацию о местах временной дислокации и перемещении подразделений Сил обороны в Краматорске.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации спецслужбы, прежде всего, российский агент пытался отследить маршруты движения украинской бронетехники, которая прилечена к контрнаступательным операциям ВСУ на восточном фронте, в том числе под Бахмутом.

Полученные сведения фигурант дистанционно передавал участнику подконтрольного агрессору "МГБ ДНР". Для коммуникации использовал один из мессенджеров.

Сотрудники СБУ задержали российского информатора во время выполнения им вражеской задачи на территории города.

По данным следствия, злоумышленником оказался 48-летний местный житель, который по собственной инициативе предложил захватчикам свою помощь в войне против Украины.

По предварительной информации, "на контакт" с агрессором он вышел через один из прокремлевских телеграмм-каналов.

Для сбора разведданных фигурант привлек еще двух жителей города, скрыто наблюдавших за локациями украинских защитников как рядовые граждане.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание вооруженным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

Сейчас он под стражей. Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников преступления. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюремного заключения.

Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила еще одного информатора российских спецслужб, занимавшегося подготовкой новых воздушных атак РФ на Николаевскую область. Злоумышленника задержали "на горячем".