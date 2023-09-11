За деньги ФСБ отрицал существование Украины на ток-шоу Скабеевой: экс-депутату грозит до 15 лет тюрьмы

Служба безопасности собрала доказательства государственной измены со стороны скрывающегося за рубежом бывшего народного депутата Украины Сергея Полищука.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что до начала полномасштабного вторжения в РФ он регулярно посещал Москву для участия в эфирах российской пропагандистки Ольги Скабеевой.

"Во время выступлений на ее ток-шоу "60 минут" экснардеп поддерживал агрессивную политику Кремля, публично отрицал существование Украинской государственности и распространял враждебные нарративы о наличии между украинцами идеологического противостояния", - отметили в СБУ.

Установлено, что за указанные действия он получал значительное денежное вознаграждение от представителей страны-агрессора.

Чтобы замаскировать "транзакцию", ее организаторы из РФ производили платеж через финучреждения третьих стран.

По имеющимся данным, экснардеп координировал свою подрывную деятельность с представителями ФСБ, от которых получал деньги за участие в российских телепроектах.

На основании собранных доказательств Полищуку сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

"Поскольку экс-чиновник скрывается от правосудия за границей, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, Киевский окружной административный суд принял решение, которым разрешил Государственному бюро расследований провести заочное расследование в отношении бывшего нардепа от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Рената Кузьмина.