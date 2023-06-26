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Житель Южноукраинска собирал для РФ разведданные об обороне Южноукраинской АЭС
СБУ задержала еще одного информатора РФ, собиравшего разведданные об обороне Южноукраинской АЭС. Это уже второй разоблаченный агент российских спецслужб, "охотившийся" за этим стратегическим объектом в 2023 году.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, вражеским приспешником оказался житель Южноукраинска, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству в мае этого года.
В поле зрения врага он попал из-за своих прокремлевских сообщений в одном из российских телеграмм-каналов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Злоумышленник собирал и передавал врагу информацию о местах базирования и численности подразделений Сил обороны, которые охраняют Южноукраинскую атомную электростанцию. В частности, их интересовали точные координаты размещения военных формирований, обеспечивающих оборону АЭС и города-спутника Южноукраинска для нанесения ракетных ударов", - отмечают в СБУ.
Там добавляют, что российские "кураторы" платили деньги злоумышленнику за выполнение своих задач. По предварительным оценкам, фигурант получил от врага в общей сложности почти 9 тысяч гривен за выполнение предварительных заданий.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке передать координаты и фотографии одного из военных объектов. У задержанного изъят мобильный телефон с поличным.
"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении, боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины (военных формирований) Уголовного кодекса Украины", - подчеркнули в СБУ.
В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения - содержание под стражей. Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
Ранее СБУ разоблачила в Николаеве еще одного российского информатора, корректировавшего воздушные удары РФ по городу. Именно по его наведению рашисты обстреляли Николаевский судостроительный завод. Тогда в результате вражеской атаки были ранены 6 мирных жителей и повреждены их дома.