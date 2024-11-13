Курс биткоина впервые превысил $90 тысяч

Главная криптовалюта продолжает устанавливать новые рекорды — цена биткоина впервые превысила отметку 90 000 долларов США. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

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Биткоин также преодолел отметку в $91 000, но позже немного отступил и опустился ниже нее.

Как растет "биток" в течение 13 ноября. Скриншот с сайта CoinMarketCap

Эта криптовалюта уверенно дорожает на фоне того, что следующим президентом США станет Дональд Трамп. Сразу после результатов прошедших неделю назад выборов эксперты спрогнозировали значительный рост курса биткоина.

Ранее аналитики неоднократно указывали, что на положительную динамику криптовалюты повлияет вероятное ослабление регуляторного давления и более "дружественная" политика Трампа в отношении криптоактивов.

В 2024 году биткойн вырос более чем в два раза, чему способствовало, в частности, снижение процентной ставки Федеральной резервной системой, выполняющей функции центрального банка США.

Как растет биткоин в течение 2024 года. Скриншот с сайта CoinMarketCap

Многие аналитики считают, что эта криптовалюта имеет потенциал достичь отметки в $100 000 уже в этом году.

Напомним, ранее Трамп критиковал демократов за регулирование криптовалют. По его мнению, если не принять технологии криптовалют и биткоинов, "это сделают Китай и другие страны", и "они станут доминирующими". Он планирует создать президентский консультативный совет по криптовалюту и формированию национального "запаса" биткоинов. Еще до выборов он призвал не продавать биткоин, а в случае победы обещал, что его администрация "сохранит 100% всего биткоина, которым владеет или приобретет правительство США в будущем".