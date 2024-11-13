Курс біткоїна вперше перевищив $90 тисяч

Головна криптовалюта продовжує встановлювати нові рекорди - ціна біткоїна вперше перевищила позначку 90 000 доларів США. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

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Біткоїн також подолав позначку у $91 000, але пізніше трішки відступив і опустився нижче неї.

Як рісте "біток" протягом 13 листопада. Скриншот з сайту CoinMarketCap

Ця криптовалюта впевнено дорожчає на тлі того, що наступним президентом США стане Дональд Трамп. Одразу після результатів виборів, які пройшли тиждень тому, експерти спрогнозували значне зростання курсу біткоїна.

Раніше аналітики неодноразово вказували, що на позитивну динаміку криптовалюти вплине імовірне послаблення регуляторного тиску та "дружніша" політика Трампа щодо криптоактивів.

У 2024 році біткойн зріс більш ніж удвічі, чому сприяло, зокрема, зниження процентної ставки Федеральною резервною системою, яка виконує функції центрального банка США.

Як росте біткоїн протягом 2024 року. Скриншот з сайту CoinMarketCap

Багато аналітиків вважають, що ця криптовалюта має потенціал досягти позначки в $100 000 вже цьогоріч.

Нагадаємо, раніше Трамп критикував демократів за регулювання криптовалют. На його думку, якщо не прийняти технології криптовалют і біткоїнів, "це зроблять Китай і інші країни", і "вони стануть домінуючими". Він планує створити президентську консультативну раду з питань криптовалют та формування національного "запасу" біткоїнів. Ще до виборів він закликав не продавати біткоїн, а у разі перемоги обіцяв, що його адміністрація "зберігатиме 100% всього біткоїна, яким володіє або придбає уряд США в майбутньому".