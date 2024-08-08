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Суд наложил штраф на Ripple Labs в размере $125 млн по иску SEC

Суд наложил штраф на Ripple Labs в размере $125 млн по иску SEC
Фото: depositphotos

Судья Анализ Торрес вынесла решение по делу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против компании Ripple Labs. Суд обязал Ripple Labs выплатить штраф в размере 125 миллионов долларов за нарушения, связанные с институциональными продажами токена XRP. Об этом сообщает Incrypted.

Следует отметить, что судебный процесс касался исключительно институциональных продаж токена XRP (XRP), то есть продаж крупным инвесторам и организациям. Ранее судья Анализ Торрес постановила, что розничные соглашения с XRP, то есть операции обычных пользователей на биржах, не являются нарушением закона о ценных бумагах.

Также в судебных документах было указано, что было обнаружено 1278 транзакций,   которые явились основанием для правонарушения. Учитывая это, общая сумма гражданского штрафа, наложенного на Ripple Labs, составила 125,03 миллиона долларов.

В своем постановлении судья Торрес выразила обеспокоенность по поводу возможности повторных нарушений со стороны компании в будущем. Именно этим объясняется вторая часть ее решения,   которая предусматривает запрет на какие-либо дальнейшие нарушения Ripple Labs отраслевого законодательства.

"В целом суд считает, что существует обоснованная вероятность будущих нарушений, что заслуживает вынесения судебного запрета", — пояснила Торрес.

В то же время генеральный директор Ripple Labs, Брэд Гарлингхаус, отметил,   что требования SEC были значительно уменьшены, что подтверждает успешную защиту Ripple Labs.

"Требования SEC были снижены примерно на 94%, фактически это признание того, что их переиграли. Мы уважаем решение суда и имеем четкое представление о будущем развитии компании. Это победа для Ripple Labs и всей отрасли. Противодействие SEC всему сообществу XRP теперь исчезло", — сообщил Гарлингхаус.

Добавим, что в деле ранее фигурировали топ-менеджеры Ripple Labs, включая самого Гарлингхауса. Но обвинения против них были урегулированы по решению сторон.

Также перед началом второго судебного процесса между SEC и Ripple Labs возникли разногласия по размеру штрафа. SEC требовала от компании выплаты 2 миллиардов долларов,   но Ripple Labs отказалась от такой суммы.

На фоне новостей о решении суда курс криптовалюты XRP (XRP) показал незначительный рост. На момент написания этой информации стоимость актива колеблется в районе 0,6 доллара.

Фото 2 — Суд наложил штраф на Ripple Labs в размере $125 млн по иску SEC
Источник: TradingView 

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Екатерина Краснодомская