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Суд наложил штраф на Ripple Labs в размере $125 млн по иску SEC
Судья Анализ Торрес вынесла решение по делу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против компании Ripple Labs. Суд обязал Ripple Labs выплатить штраф в размере 125 миллионов долларов за нарушения, связанные с институциональными продажами токена XRP. Об этом сообщает Incrypted.
Следует отметить, что судебный процесс касался исключительно институциональных продаж токена XRP (XRP), то есть продаж крупным инвесторам и организациям. Ранее судья Анализ Торрес постановила, что розничные соглашения с XRP, то есть операции обычных пользователей на биржах, не являются нарушением закона о ценных бумагах.
Также в судебных документах было указано, что было обнаружено 1278 транзакций, которые явились основанием для правонарушения. Учитывая это, общая сумма гражданского штрафа, наложенного на Ripple Labs, составила 125,03 миллиона долларов.
В своем постановлении судья Торрес выразила обеспокоенность по поводу возможности повторных нарушений со стороны компании в будущем. Именно этим объясняется вторая часть ее решения, которая предусматривает запрет на какие-либо дальнейшие нарушения Ripple Labs отраслевого законодательства.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"В целом суд считает, что существует обоснованная вероятность будущих нарушений, что заслуживает вынесения судебного запрета", — пояснила Торрес.
В то же время генеральный директор Ripple Labs, Брэд Гарлингхаус, отметил, что требования SEC были значительно уменьшены, что подтверждает успешную защиту Ripple Labs.
"Требования SEC были снижены примерно на 94%, фактически это признание того, что их переиграли. Мы уважаем решение суда и имеем четкое представление о будущем развитии компании. Это победа для Ripple Labs и всей отрасли. Противодействие SEC всему сообществу XRP теперь исчезло", — сообщил Гарлингхаус.
Добавим, что в деле ранее фигурировали топ-менеджеры Ripple Labs, включая самого Гарлингхауса. Но обвинения против них были урегулированы по решению сторон.
Также перед началом второго судебного процесса между SEC и Ripple Labs возникли разногласия по размеру штрафа. SEC требовала от компании выплаты 2 миллиардов долларов, но Ripple Labs отказалась от такой суммы.
На фоне новостей о решении суда курс криптовалюты XRP (XRP) показал незначительный рост. На момент написания этой информации стоимость актива колеблется в районе 0,6 доллара.
Источник фото: ua.depositphotos.com